'Asielbus' Ter Apel blijft voorlopig toch rijden

De bus voor asielzoekers tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en Emmen blijft voorlopig toch rijden. De proef met de bus, die in mei begon, zou eigenlijk worden stopgezet per 15 december.

Het experiment met de pendelbus startte om overlast op de reguliere buslijn te verminderen. Asielzoekers uit veilige landen zorgden voor veel overlast en opstootjes. De proef werd al eerder verlengd.

Qbuzz en het ministerie van Justitie en Veiligheid wilden half december stoppen met de 'asielbus', omdat er geen incidenten meer zouden zijn rond het busvervoer. Maar dat bleek niet te kloppen. Op beelden was een opstootje te zien met asielzoekers bij een bushalte. "Dat bracht veel onrust teweeg bij chauffeurs op de reguliere lijn. We zijn gaan nadenken: Wat gebeurt hier allemaal?", zegt een woordvoerder van Qbuzz tegen RTV Noord.

Qbuzz is nog in gesprek met het ministerie over de toekomst van de bus. "Daar willen we de tijd voor nemen en tot die tijd blijft de bus rijden", vertelt de woordvoerder.