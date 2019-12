Dekker: goede zaak dat rechter meebeweegt met maatschappij

Minister Dekker voor Rechtsbescherming is positief over de strengere straffen die rechters opleggen voor geweld- en zedenmisdrijven. "Het is goed om te zien dat ook de rechterlijke macht meebeweegt op gevoelens die leven in de samenleving", reageert Dekker.

Uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat er de afgelopen twintig jaar in die zaken strenger wordt gestraft. Straffen gingen gemiddeld met twee derde omhoog, is de conclusie.

"Heel veel mensen in Nederland denken dat rechters vooral laag straffen en nu blijkt het tegendeel", zegt de minister. "Als het gaat om ernstige gewelds- of zedendelicten, dat dit harder bestraft wordt. En dat vind ik alleen maar goed. Als de maatschappij geschokt is over iets wat is gebeurd, dan is het goed dat rechters daar rekening mee houden."

Invloed politiek

Ook voor vernielingen en verkeersmisdrijven worden tegenwoordig hogere straffen opgelegd. Gemiddeld stegen de opgelegde straffen in twintig jaar tijd met ruim 10 procent, blijkt uit het onderzoek. Volgens Dekker komt die verhoging ook deels door invloed van de politiek. "We hebben maximumstraffen voor bijvoorbeeld moord verhoogd, dat zie je terug in de rechtspraak."

Toch zijn er ook zaken waarbij de rechter juist minder streng straft dan twintig jaar geleden. Dat geldt met name voor bepaalde drugsdelicten en bedreigingen.