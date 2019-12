Noord-Korea lonkt naar 'medische toeristen', vooral uit China

Noord-Korea heeft bekendgemaakt dat het met ingang van volgend jaar medische behandelingen voor buitenlanders wil aanbieden. Het geïsoleerde land richt zich daarbij in eerste instantie tot buurland China, een van de weinige landen waarmee het geregelde betrekkingen onderhoudt. Het Noord-Koreaanse regime heeft vanwege de buitenlandse sancties tegen het land een chronisch tekort aan buitenlandse valuta.

De staatskrant Rodong Sinmun meldt vandaag de oprichting van een reisorganisatie voor medisch toerisme. Die gaat pakketten samenstellen waarin mensen een medisch traject wordt geboden in "moderne behandelcentra". Daarbij gaat het bijvoorbeeld om staaroperaties, de behandeling van borstkanker, tandheelkundige implantaten en traditionele geneeswijzen.

Mooi landschap

De toeristische sector is een van de weinige die niet zijn getroffen door internationale sancties vanwege het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Dit jaar kwamen 350.000 Chinese toeristen naar het land, wat de schatkist naar schatting 175 miljoen dollar heeft opgeleverd. Nu komen de toeristen vooral voor het mooie landschap, maar in de nabije toekomst moeten resorts met heetwaterbronnen, zwavelbronnen en modderbaden veel meer belangstelling trekken.

Vorige maand bracht de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een bezoek aan zo'n kuuroord in aanbouw in de bergen bij Yangdok.

Basiszorg al niet op orde

Het artikel in de Rodong Sinmun was alleen online te lezen, niet in de papieren krant die bereikbaar is voor de meeste Noord-Koreaanse burgers. Gewone Noord-Koreanen hebben volgens de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisatie Amnesty International grote moeite om adequate basiszorg te krijgen.

Klinieken en huisartsen hebben gebrek aan medicijnen en medische instrumenten, en datzelfde geldt voor ziekenhuizen in steden en kleinere plaatsen.