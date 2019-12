Vliegroutes Lelystad Airport aangepast na klachten van piloten

De vliegroutes voor kleine vliegtuigen van en naar Lelystad worden tijdelijk aangepast. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft dat besloten na klachten van piloten over de veiligheid. Sinds vorige maand heeft het vliegveld een eigen luchtverkeersleiding en daardoor zijn volgens de piloten meerdere keren bijna ongelukken gebeurd.

Voorheen regelden piloten onderling wie wanneer ging landen. Daar kwam op 7 november verandering in. De luchtverkeersleiding bepaalt nu waar gevlogen mag worden en wie er als eerste mag landen.

Tijdens deze gewenningsperiode zouden verkeersleiders en piloten moeten leren omgaan met de nieuwe procedures, zodat ze zijn voorbereid op het moment dat de luchthaven opengaat voor vakantievluchten met grotere vliegtuigen. Dat zou in 2020 zijn, maar dat wordt niet gehaald, onder meer vanwege de stikstofproblemen.

Chaotisch en gevaarlijk

Volgens piloten en vliegmaatschappijen zijn de afgelopen weken chaotische en gevaarlijke dingen gebeurd. Zeker twee keer zouden toestellen bijna zijn gebotst. Verschillende vliegscholen hebben besloten te stoppen met het geven van lessen.

De LVNL voert nu wat wijzigingen door. Die gaan zaterdag in. Zo mag verkeer vanaf dat moment nog maar van één kant aankomen op de twee hoofdroutes, in plaats van twee. Ook worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat vliegtuigen uit tegenovergestelde richting elkaar kruisen, meldt Omroep Flevoland.

Piloten klagen niet alleen over de veiligheid in de lucht. Ze vinden ook dat ze via de radio te veel meldingen meekrijgen van alle activiteiten op de luchthaven, zoals het opstarten van een motor, het taxiën en uitzetten van de motor. Op twee radiofrequenties was het volgens piloten vaak zo druk dat ze belangrijke mededelingen die voor hen bestemd waren niet meekregen of zich niet konden melden. Luchtverkeersleiding Nederland laat weten dat de vliegers nu minder hoeven te melden. Dat moet zorgen voor meer rust. De wijzigingen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

97 meldingen over veiligheid

De LVNL zei vorige week dat de veiligheid op het vliegveld niet in het geding is geweest. Toch zijn sinds 7 november tot aan vorig weekend 97 'veiligheidgerelateerde' meldingen ontvangen van voorvallen op en rond de luchthaven, laat de ILT weten aan Omroep Flevoland. Wat voor meldingen het precies zijn is niet bekend. Ze worden nog onderzocht.