Uber VS neemt zichzelf de maat: 6000 klachten seksueel wangedrag in 2 jaar

In 2017 en 2018 zijn in de VS 6000 meldingen gedaan van seksueel wangedrag in een Uber-taxi. In 464 gevallen was er sprake van verkrachting. In dezelfde periode kwamen negentien mensen om het leven bij overvallen in de taxi's. Dat staat in het eerste veiligheidsrapport dat het bedrijf over zichzelf heeft opgesteld.

Het seksuele wangedrag komt zowel van chauffeurs als passagiers: beide groepen zijn verantwoordelijk voor de helft van de incidenten. Naast verkrachting vallen ook ongewenst zoenen en aanraken onder de meldingen van wangedrag. Bij verkrachting waren vrijwel alleen vrouwen het slachtoffer.

Uber ligt geregeld onder vuur omdat de veiligheid van passagiers niet op orde zou zijn. Zo heeft Londen de licentie van het bedrijf ingetrokken. In afwachting van het hoger beroep kunnen in de Britse hoofdstad nog steeds Ubers worden opgeroepen.

99,9 procent veilig

Uber wijst erop dat 99,9 procent van de ritten in de VS in de afgelopen twee jaar zonder problemen is verlopen. In de onderzochte periode werden 2,3 miljard ritten afgelegd.

Er werd naar dit rapport uitgekeken, omdat het de eerste keer is dat een onderneming die werkt met een online platform waarop producten en diensten worden uitgewisseld, focust op mogelijke gevaren voor de consument. Uber heeft de traditionele taxibranche opgeschud, en dat wordt het bedrijf niet in dank afgenomen. Zo zeggen reguliere taxibedrijven dat de chauffeurs van Uber onvoldoende worden gescreend.

In het rapport staat dat een miljoen mensen die zich in de VS als chauffeur aanmeldden in 2017 en 2018 niet voor de test zijn geslaagd, en dat nog eens 40.000 chauffeurs na extra onderzoek van de app zijn gehaald.