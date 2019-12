VVD en CDA steggelen over afgelast gesprek Broekers met Marokko

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat minister Blok de Marokkaanse ambassadeur op het matje moet roepen. Gisteren bleek dat de ambassadeur op het laatste moment een gesprek met VVD-staatssecretaris Broekers-Knol heeft afgezegd. Broekers wilde met hem praten over het terugnemen door Marokko van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Naar verluidt ging het gesprek niet door omdat de ambassadeur ook over andere onderwerpen wilde praten. Kamerleden reageerden boos op de afzegging door Marokko, maar vanuit de Kamer klonk ook kritiek op het "onvermogen" van de staatssecretaris.

Hard en helder

De regeringspartijen VVD en CDA vinden allebei dat de schuld in eerste instantie bij Marokko ligt, maar kiezen daarbij wel een heel verschillende invalshoek. In het NOS Radio 1 Journaal noemde VVD-Kamerlid Koopmans het afzeggen van het gesprek door Marokko enorm ondiplomatiek. "Daar moeten wij heel hard en helder over zijn."

Zijn CDA-collega Van Toorenburg benadrukte juist dat Nederland iets van Marokko nodig heeft: "Het stoort me dat het nu weer fout loopt. De staatssecretaris moet er gewoon voor zorgen dat ze aan tafel komt."

VVD'er Koopmans zei daarover dat Marokko Nederland veel meer nodig heeft dan omgekeerd en dat Marokko dat duidelijk te horen moet krijgen: "Waarom zouden wij jullie op allerlei manieren willen helpen als jullie niet eens willen praten over het terugnemen van je eigen afgewezen asielzoekers?" Volgens Koopmans moet de Marokkaanse ambassadeur worden verteld dat je op deze manier niet met Nederlandse kabinetsleden omgaat.

Interne verdeeldheid

De VVD'er vindt het slecht om nu vooral kritiek te leveren op de staatssecretaris en daarmee "interne verdeeldheid te zaaien". Volgens hem speelt dat de Marokkanen juist in de kaart.

Van Toorenburg reageerde verbaasd op die uitlatingen van haar coalitiegenoot. "We kunnen wel roepen dat Marokko van alles van ons nodig heeft, maar blijkbaar ervaart men dat niet zo. Wees dan een beetje handiger. Met spierballentaal bereiken we niets voor Nederlanders die overlast hebben van Marokkaanse asielzoekers."