Merkel neemt tientallen miljoenen mee bij eerste bezoek aan Auschwitz

Angela Merkel brengt vandaag voor het eerst in haar tijd als bondskanselier een bezoek aan het voormalige naziconcentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Ze is uitgenodigd door de Poolse stichting die het concentratie- en vernietigingskamp onderhoudt en komt niet met lege handen: de Duitse regering heeft 60 miljoen euro toegezegd voor het onderhoud.

De bondskanselier zal een minuut stilte houden bij de Zwarte Muur, de plek waar gevangenen werden geëxecuteerd. Daarna volgen een speech en een rondleiding door het vernietigingskamp Birkenau. Daar zal Merkel een krans leggen. De Poolse minister-president Mateusz Morawiecki is ook bij de plechtigheden aanwezig.

Het is Merkels eerste bezoek aan Auschwitz, maar niet haar eerste bezoek aan een concentratiekamp. De kampen bij de Duitse plaatsen Dachau en Buchenwald heeft ze als bondskanselier meerdere keren bezocht. Ook was ze te gast in het Holocaust-herdenkingscentrum Yad Vashem in Israël.

Duitsland grootste donateur

Steeds weer hamert ze er in toespraken op hoe belangrijk het is aan de gruweldaden van de nazi's te blijven herinneren. Waarom het tot nu toe niet tot een bezoek aan Auschwitz-Birkenau kwam, het grootste van de Duitse concentratie- en vernietigingskampen, is niet bekend.

De miljoenen die Merkel meebrengt, zijn vrijgemaakt "met inachtneming van Duitslands historische verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gedenkplaats". Hiermee wordt het land de grootste donateur van de stichting, gevolgd door de Verenigde Staten die eerder 15 miljoen dollar doneerden.

Ook wil Merkel zich blijven inzetten voor een "bescherming van het Joodse leven en een zwaardere bestrijding van het antisemitisme in Duitsland". In de afgelopen jaren is het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland toegenomen.

75 jaar geleden bevrijd door Russen

Auschwitz-Birkenau ligt nu in Polen en was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog het grootste nazi-vernietigingskamp. Ruim een miljoen Joden en tienduizenden anderen vonden er tussen 1940 en 1945 de dood.

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar gelden dat het kamp door het Sovjet-leger werd bevrijd. De bevrijding zal met een grote ceremonie herdacht worden, onder anderen premier Rutte en de koning en koningin zijn daarbij aanwezig.