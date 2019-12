Olielanden proberen de prijs op te drijven: minder oppompen of niks doen?

Hoe maken we olie duurder? Moeten we nog minder, of juist meer olie oppompen? Het oliekartel OPEC zit met de handen in het haar als het gaat om de prijs van olie, nog altijd de belangrijkste grondstof in de wereld. De prijs van een vat schommelt al maanden rond de 60 dollar, ondanks dat de olielanden de productie hebben beperkt in de hoop dat de prijs zou stijgen.

De OPEC vergadert vandaag en morgen in Wenen, samen met een gelegenheidscoalitie van een tiental sympathiserende landen waaronder Rusland. Het gaat weer over de productie en indirect dus ook over de prijs van benzine en diesel aan de pomp. Benzine schommelt al het hele jaar rond 1,65 euro per liter, die van diesel rond 1,35 euro.

Vorig jaar besloot het oliekartel, met hulp van Rusland (geen lid maar een grote olieproducent), de kraan een beetje dicht te draaien om zo te olieprijs op te drijven. In het najaar van 2018 was de prijs ruim 30 procent gedaald, van 86 dollar voor een vat naar minder dan 60 dollar. De olieproductie werd met 1,2 miljoen vaten per dag teruggeschroefd, tot april volgend jaar.

Maar veel haalde het niet uit. De hoogste prijs dit jaar was 74 dollar, de laagste prijs 56 dollar, maar de meeste tijd ligt de prijs bij 60 à 65 dollar. In september was er even een prijspiekje na raketaanvallen op Saudische olie-installaties. De aanvallen werden opgeëist door Jemenitische rebellen, gesteund door OPEC-lid Iran.