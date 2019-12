In de rij, inchecken, in de rij, boarden: 'Reizen kan leuker'

Uitrekbare stoeltjes kunnen een volgende stap zijn. De TU Delft heeft zo'n systeem al getest in een vliegtuigromp. "Ons lab", verduidelijkt Santema, die zich al tien jaar bezighoudt met dit onderzoek.

"Het zijn setjes van drie stoelen die naar de zijkant inklappen als er niemand zit. Daardoor wordt het gangpad twee keer zo breed. Zo wordt elkaar passeren of je handbagage opbergen veel makkelijker." Het prototype moet nog worden goedgekeurd, maar volgens de hoogleraar is het systeem haalbaar.

Je koffer klaar in het hotel

En wat als mensen überhaupt geen koffer meer meenemen in het vliegtuig? Volgens de onderzoekers kunnen reismaatschappijen veel bagage al op voorhand thuis bij de klanten ophalen. Zodat die apart vervoerd wordt en al klaarstaat in het hotel bij aankomst. "Bijvoorbeeld bij all inclusive-reizen, waarom kan zo'n arrangement niet al thuis beginnen?"

Deze service heeft overigens al bestaan, maar is niet aangeslagen. Bij het onderzoeksproject wordt geëxperimenteerd met een verbeterde vorm.

En dan heb je nog de rijen voor het inchecken, de douane en het boarden. Ook dat kan sneller. "Denk aan het zelfscannen bij de supermarkt: je zou het liefste alles zelf doen." Dat is natuurlijk onmogelijk bij de douanecontrole. Maar een aantal checkpoints zouden volgens Santema best kunnen worden samengevoegd. Zodat je als reiziger in ieder geval in minder rijen hoeft te staan.