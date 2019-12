Hooggerechtshof Polen: orgaan dat rechters benoemt is partijdig

Het Poolse hooggerechtshof heeft bepaald dat het orgaan dat rechters benoemt niet onafhankelijk genoeg is. De Raad van Justitie, KRS, is "partijdig en afhankelijk van de autoriteiten", staat in een uitspraak van het hooggerechtshof.

De meeste leden van de KRS zijn verkozen door het Poolse parlement, waarin regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) het grootst is. Critici zien de vorming van de KRS als zoveelste poging van PiS om de Poolse rechterlijke macht naar zijn hand te zetten.

Vertragingen of zelf chaos

De uitspraak van het hooggerechtshof heeft geen directe gevolgen. Wel verwachten juridische deskundigen dat beroep wordt aangetekend tegen uitspraken door rechters die de KRS heeft benoemd. Procespartijen zouden kunnen claimen dat deze rechters niet mochten worden aangesteld.

Hierdoor voorzien juridische experts vertragingen in het Poolse rechtssysteem, of zelfs chaos.

EU-strafprocedure

De vorming van de KRS leidde tot scherpe kritiek van de Europese Unie. In 2017 stelde de Europese Commissie een zogenoemde artikel 7-procedure in werking. Deze zwaarste strafmaatregel binnen de EU kan er uiteindelijk toe leiden dat een land zijn stemrecht verliest. Vicevoorzitter Frans Timmermans sprak van "een gele kaart" voor Polen.

Het hooggerechtshof van Polen wordt geleid door Malgorzata Gersdorf, die was aangesteld voordat PiS aan de macht kwam. De Poolse regering zette haar onder druk om met vervroegd pensioen te gaan, maar staakte die pogingen onder druk van Brussel.