Pyjama-protest Amsterdamse studenten tegen nieuwe regels woningdelen

Hoewel een aantal buurtbewoners van dit studentenhuis zegt geen last te hebben van de studenten is dat in andere buurten van de stad wel anders. "Je moet je voorstellen dat je in een flatgebouw woont waar opeens allemaal woningen worden opgekocht door iemand die het opknipt in kamers. Dan woon je langzaam maar zeker op een jongerencampus", zegt wethouder Ivens.

Minder woningen voor gezinnen

Tijdens inspraakmomenten van de raadsvergaderingen zeggen buurtbewoners last te hebben van beleggers die er goed aan kunnen verdienen om gezinswoningen om te bouwen in studentenhuizen. Het leefritme van de studenten en de buurtbewoners zou erg verschillen. Maar het grootste bezwaar is dat er steeds minder woningen overblijven voor gezinnen.

De gemeente hoopt dat er met de nieuwe regels meer ruimte ontstaat voor gezinnen en dat studenten beter verspreid worden over de stad om zo de overlast voor de buurt te verminderen.

Toch zegt de gemeente de belangen van de studenten in het oog te houden. Met de nieuwe regels zouden studenten ook minder makkelijk op straat gegooid kunnen worden. In de week voor Kerstmis stemt de gemeenteraad van Amsterdam over de nieuwe regels en tot die tijd zullen de studenten proberen er nog een stokje voor te steken.