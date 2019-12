Onderzoek naar aanvaring tanker op de Waal

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoeken de aanvaring van een tanker vannacht op de Waal. Het treinverkeer lag daardoor stil en de snelweg A2 was urenlang dicht.

De Duitse tanker botste tegen een pijler van een spoorbrug bij Zaltbommel. Het schip liep door de aanvaring schade op en kon niet verder. Ook de scheepvaart op de Waal ondervond veel hinder van de aanvaring en lag vanochtend zelfs een paar uur helemaal stil.

De 105 meter lange tanker was geladen met de chemische stof kaliumhydroxide. Die stof is in de loop van de dag overgepompt naar een andere tanker, zodat het beschadigde schip weggesleept kon worden, schrijft Omroep Gelderland. Volgens Rijkswaterstaat is er niets uit het schip gelekt.

De tanker ligt nu in de haven van Haaften, waar de ILT een calamiteitenonderzoek doet. Ook de OVV is gestart met een verkennend onderzoek. Bij de aanvaring is niemand gewond geraakt.