Europese landen uiten bij VN zorgen over Iraans raketprogramma

Iran zegt vastbesloten te zijn om door te gaan met het ontwikkelen van ballistische raketten. Het land reageert op beschuldigingen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk dat Iran raketten bezit die kernkoppen kunnen vervoeren.

"We hebben opnieuw onze diepe zorgen geuit over de ballistische activiteiten van Iran", zegt een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens haar is dit in strijd met de nucleaire deal uit 2015 en een gevaar voor de internationale veiligheid.

In hun brief aan de VN wijzen de landen onder meer op beelden van een Iraanse rakettest, die in april via sociale media werden verspreid. Volgens de Europese landen kan het gebruikte type raket kernkoppen vervoeren. De afgelopen jaren is Iran vaker beschuldigd van het hebben of ontwikkelen van kernwapens, onder meer door Israël en het Internationaal Atoomenergie-agentschap.

De Iraanse ambassadeur bij de VN heeft in een brief aan de Veiligheidsraad gereageerd op de Britse, Duitse en Franse beschuldigingen. "Iran gaat absoluut door met de activiteiten rond ballistische raketten en ruimtevaart", staat in de brief die de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gedeeld op Twitter.

Nucleaire deal

Nadat de Amerikaanse president Trump de nucleaire deal opzegde, zegt Iran dat het zich ook niet langer gebonden voelt aan de afspraken uit het akkoord. Zo zet het land stappen om uranium te verrijken. Volgens Iran wordt dat gebruikt voor kernenergie, maar de vrees is dat er op den duur ook kernwapens mee worden gemaakt.

De beschuldigingen dat Iran raketten heeft die kernkoppen kunnen vervoeren, laat volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken de "ellendige incompetentie" van de drie Europese landen zien, bij het voldoen aan hun beloftes in de nucleaire deal.

Iraanse raketten in Irak

Eerder vandaag schreef The New York Times dat Iran ook ballistische raketten in buurland Irak plaatst. Het land zou de raketten daar stiekem kunnen plaatsen door gebruik te maken van de onrust in Irak.

Bronnen bij Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen tegen de krant dat de raketten een gevaar vormen voor Amerikaanse militairen in de regio. Ook zouden bondgenoten van de VS, zoals Israël en Saudi-Arabië, erdoor bedreigd worden.