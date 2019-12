Tientallen doden door landverschuivingen in Burundi

Zeker 28 mensen zijn in Burundi om het leven gekomen door landverschuivingen als gevolg van hevige regenval. De lokale autoriteiten verwachten dat het dodental verder zal stijgen. Zeker 10 mensen worden vermist.

Meerdere landen in Oost-Afrika, waaronder Somalië, Kenia en Oeganda, worden momenteel getroffen door ongewoon hevige regenval. In Djibouti kwam onlangs de gemiddelde neerslag van twee jaar op één dag uit de lucht. In de regio kwamen de afgelopen weken honderden mensen om het leven door het noodweer.

Warmer dan normaal

Doordat het boven de Indische Oceaan warmer is dan normaal, wordt er meer water in de atmosfeer opgenomen dat als regen boven Oost-Afrika neerdaalt.

Het Rode Kruis en de lokale autoriteiten zijn een zoektocht naar slachtoffers begonnen in de heuvelachtige binnenlanden van Burundi. Voor de komende dagen wordt er opnieuw hevige regenval verwacht.