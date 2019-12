Festival verbieden om drugs: blijkbaar nodig, of maatregel uit de jaren 90?

Een dancefestival verbieden omdat er veel drugs worden gebruikt. De gemeente Hellendoorn besloot daar deze week toe, omdat het vorig jaar misging bij het Hardshock Festival. Uit een steekproef na afloop bleek dat alle twintig gecontroleerde festivalgangers met drugs op achter het stuur waren gaan zitten.

Burgemeester Raven zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat ze de veiligheid daardoor niet meer kon garanderen. "Er is dezelfde nacht een dodelijk ongeluk geweest gerelateerd aan een bezoeker van het festival. Mensen gaan allemaal met drugs op achter stuur. Het gaat me niet om alle festivals, maar juist om dit type festivals waarvan bekend is dat er extreem veel drugs worden gebruikt."

Ze pleit voor een discussie in de samenleving hierover. "We zijn als samenleving heel druk bezig met de ondermijnende criminaliteit. We zijn trots als een xtc-lab wordt ontmanteld, terwijl je aan de voorkant met zo'n festival het gebruik faciliteert. Dat is een discussie die ik best aan wil gaan. Het is mijn taak om te kijken naar de openbare veiligheid en dat heb ik in dit geval gedaan."