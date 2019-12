14 verwaarloosde paarden weggehaald uit Brabantse schuur

Uit een vervallen schuur in West-Brabant zijn veertien verwaarloosde paarden weggehaald. De dieren werden eind vorige maand ontdekt.

Omroep Brabant schrijft dat de schuur in beeld kwam na een melding bij de politie. Iemand maakte zich grote zorgen over de paarden. Volgens de Dierenbescherming stonden de paarden op sommige plekken tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen. Naar schatting hebben ze anderhalf tot twee jaar onafgebroken in de donkere, vuile schuur gestaan.

Een aantal paarden bleek ernstig lange hoeven te hebben. Een van de paarden kon niet goed overeind komen. Het dier moest ter plekke worden behandeld door een dierenarts en een hoefsmid.

Opvangadres

De paarden zijn naar een opvangadres gebracht. Daar blijven ze voorlopig staan. Hoewel de dieren flink verwaarloosd zijn, zullen ze het waarschijnlijk overleven.

Tegen de eigenaar wordt proces verbaal opgemaakt. Het is volgens de Dierenbescherming iemand die, voor zover bekend, niet eerder dieren heeft verwaarloosd. Waar de paarden precies stonden, wordt niet bekendgemaakt.

Het Openbaar Ministerie bepaalt of de eigenaar van de paarden een boete krijgt of dat de zaak voor de rechter komt.