Van Asterix tot mueslibeker: zo zien onze verlanglijstjes eruit

Sjaals en mutsen zijn al een tijdje uit, aldus Kuipers. "En doucheschuim is een evergreen: die komt altijd terug." Kuipers ziet verder niet alleen een toename van keukenspullen op de verlanglijstjes, maar ook van tuinaccessoires, zoals vogelvoederhuisjes en tuingereedschap.

Sinterklaas of Kerst?

De website verwacht dat er in de periode tot kerst nog wel ruim 1 miljoen verlanglijstjes bij komen. "De piek ligt nog altijd wel bij Sinterklaas, maar we zien dat het lootjes trekken wel wat meer wordt verspreid. Sinterklaas en Kerst gaan een beetje door elkaar lopen, lijkt het."

Dat blijkt ook uit een representatieve steekproef die Lootjestrekken.nl sinds een paar jaar uitvoert onder duizend Nederlanders van boven de 18 jaar. Vierde in 2015 nog 61 procent van de Nederlanders Sinterklaas, dit jaar is dat 50 procent. Met Kerst wordt lootjes trekken juist populairder: in 2015 deed 16 procent dat, nu is dat toegenomen tot 20 procent.

Uitgaven

En wat kost dat allemaal? Uit de steekproef blijkt dat de geplande Kerstuitgaven dit jaar op zo'n 141 euro liggen, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Ter vergelijking: met Sinterklaas geven mensen dit jaar gemiddeld 109 euro per persoon uit, iets minder dan vorig jaar.