Garuda ontslaat topman wegens smokkel in gloednieuw vliegtuig

Topman Ari Askhara van de Indonesische vliegmaatschappij Garuda is ontslagen, omdat hij vorige maand in een vliegtuig van zijn bedrijf een motor en vouwfietsen Indonesië in heeft gesmokkeld.

Onder de smokkelwaar zat onder meer een gedemonteerde Harley Davidson die voor de topman zelf was bestemd. De spullen werden gevonden in een gloednieuwe Airbus die vanuit Frankrijk werd afgeleverd bij Garuda op het vliegveld van Jakarta.

Na onderzoek bleek dat de spullen bedoeld waren voor Askhara. Hij probeerde zo tienduizenden euro's aan importheffingen te omzeilen.

Minister is 'verdrietig'

Askhara is ontslagen door minister van Staatsdeelnemingen, omdat de Indonesische staat grootaandeelhouder is van Garuda. Ook de rest van de Garuda-directie zal worden doorgelicht.

De minister zei dat de zaak hem treurig stemt. "Terwijl ik het imago van ons land probeer te verbeteren, lijken sommige mensen daar nog niet klaar voor."