Linkse oppositie wil kernwapens het land uit, maar vangt bot

De linkse oppositie wil dat Nederland samen met andere Europese landen de Amerikaanse kernwapens die hier liggen opgeslagen terugstuurt naar de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zou de regering Rusland moeten vragen zich ook te ontwapenen. Maar minister Bijleveld van Defensie voelt weinig voor het voorstel: ze wil dit alleen in NAVO-verband doen.

SP-Kamerlid Karabulut kondigde donderdag haar motie aan. "Wij vragen de minister met andere Europese landen met Amerikaanse kernwapens het gesprek aan te gaan om deze terug te sturen naar de VS", zei ze doelend op de twintig Amerikaanse kernbommen die op vliegbasis Volkel liggen opgeslagen.

Omdat deze binnenkort gemoderniseerd moeten worden en dus getransporteerd worden uit Nederland, willen SP, GroenLinks en PvdA dit moment aangrijpen om ze terug te sturen naar de VS. "De inzet is dat we het verwijderen van de wapens uit Europa aangrijpen om met Russen te praten over hun kernontwapening", zegt Bram van Ojik van GroenLinks.

Kernwapenvrije wereld

VVD-Kamerlid Koopmans wil het plan niet steunen. "Als wij gaan ontwapenen en met Rusland alleen gaan praten is dat te eenzijdig. Dit voorstel maakt ons alleen maar zwakker, dat is slecht. Daarom steunen wij dit niet."

Ook minister Bijleveld wil het plan voorlopig dus niet steunen. "We moeten ontwapening binnen de NAVO aanpakken", vindt Bijleveld. Ze wijst erop dat Rusland nog 2000 strategische kernwapens heeft, die buiten de nucleaire onderhandelingen zijn gehouden.

Karabulut vindt dat de minister zich verschuilt achter het bondgenootschap. "U maakt zich er te makkelijk van af. Dit gaat over onze veiligheid." Het kabinet sprak in het regeerakkoord af zich actief te willen inzetten voor een kernwapenvrije wereld, maar daar blijkt in de praktijk nog weinig van, vindt de linkse oppositie. Karabulut hoopt op bredere steun en dient de motie daarom, mogelijk in aangepaste vorm, na het debat over twee weken nog eens in.