Wekdienst 5/12: pakjesavond en Frankrijk grotendeels plat door stakingen

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Rotterdam begint de rechtszaak tegen de Amerikaan James B. Hij wist deze zomer een meisje van 12 jaar via internet naar zich toe te lokken in een hotel in Rotterdam. Hij zou haar daar hebben misbruikt.

Frankrijk ligt voor een groot deel plat door stakingen. In naar verwachting 150 plaatsen wordt actie gevoerd. De landelijke protestdag was eigenlijk bedoeld tegen de pensioenhervormingen van president Macron, maar het wordt steeds meer een algemeen protest van onvrede in het land.

En het is natuurlijk pakjesavond, waarbij kinderen in het hele land worden verwend met Sinterklaascadeautjes. Morgen vaart de goedheiligman weer terug naar Spanje en krijgen kerstliefhebbers ruim baan.

Wat heb je gemist?

De advocaat van de Surinaamse president Desi Bouterse heeft verwarring gezaaid over de vraag of zijn cliënt in beroep gaat tegen het vonnis dat vrijdag werd uitgesproken. Bouterse kreeg toen twintig jaar celstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden.

Zijn advocaat zei vrijwel direct na de uitspraak dat Bouterse in beroep zou gaan. Om later te zeggen dat hij dat toch niet zou doen. Volgens correspondent Nina Jurna heeft Bouterse altijd gezegd dat het gaat om een politiek proces en dat hij de uitspraak niet erkent. "Wat dat betreft is het besluit om niet in beroep te gaan logisch", zegt ze. Volgens Jurna leek Bouterse aan te sturen op amnestie of gratie.

Maar volgens Starnieuws heeft de advocaat wel degelijk beroep aangetekend. De site heeft dat zelf achterhaald en Kanhai daarmee geconfronteerd. Die bevestigt dat Bouterse toch in beroep gaat. "Ik heb niet gelogen, want een kantoorgenoot heeft het ingediend." Volgens hem was het een strategie om niet meteen te zeggen dat er beroep is ingesteld.

Ander nieuws uit de nacht

Opnieuw onrust in delen Den Haag, vier aanhoudingen na ongeregeldheden: de personen werden aangehouden wegens het gooien van vuurwerk, brandstichting en belediging van agenten.

Rusland arresteert mensensmokkelaar die zelf grenspost met Finland bouwde: de man zei tegen migranten dat hij ze naar de Europese Unie smokkelde, maar de nagebouwde grensovergang bevond zich in werkelijkheid in het bos bij het Russische Vyborg, tientallen kilometers van de Finse grens.

Zoektocht naar acht bewoners na gasexplosie in Pools skiresort: door de explosie stortte een huis van drie verdiepingen in de wintersportplaats Szczyrk in.

En dan nog even dit

Het aantal vrouwen in de lijst met de honderd invloedrijkste mensen in de Nederlandse media is opnieuw gestegen. In de negende editie van DeMedia100 staat het recordaantal van dertig vrouwen.

In de editie van 2014 stonden nog vijftien vrouwen. In de jaren daarna werden dat er langzaam meer.