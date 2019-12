Zoektocht naar acht bewoners na gasexplosie in Pools skiresort

In het zuiden van Polen zijn hulpdiensten bezig met een reddingsactie na een gasexplosie in een skiresort. Acht mensen liggen mogelijk onder het puin.

Door de explosie ontstond gisteravond brand en stortte een huis van drie verdiepingen in de wintersportplaats Szczyrk in. Tientallen brandweerlieden proberen de brand te blussen en bewoners onder het puin vandaan te halen met behulp van speurhonden.

Volgens een woordvoerder van de lokale brandweer bevinden zich onder vermoedelijke slachtoffers ook kinderen. Het huis werd bewoond door twee families. De burgemeester van Szczyrk laat weten dat de zoektocht zo nodig tot de ochtend doorgaat.

Een woordvoerder van het gasbedrijf zegt dat een gaslek in een beschadigde pijpleiding vermoedelijk de oorzaak is van de explosie. De gastoevoer is nu in het grootste deel van de plaats afgesloten.