Tanker vaart tegen pijler op de Waal bij Zaltbommel

Op de Waal bij Zaltbommel is een tanker tegen een pijler van een brug gebotst. Wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laat weten dat er door de botsing "problemen zijn ontstaan" en dat de hulpdiensten bij hun actie belemmerd worden door de mist.

De Veiligheidsregio is opgeschaald naar GRIP 1, het laagste niveau waarbij op de plaats van het incident samenwerking nodig is tussen verschillende hulpdiensten.

Als gevolg van het incident is de A2, die bij Zaltbommel de Waal oversteekt, tussen Zaltbommel en knooppunt Deil in beide richtingen afgesloten.