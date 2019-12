Nationale staking die Frankrijk dreigt te verlammen begonnen bij spoor en metro

In Frankrijk is spoorwegpersoneel begonnen aan een nationale staking tegen de hervorming van het pensioenstelsel. Het belooft een van de grootste stakingen in jaren te worden, die vooral het openbaar vervoer dagenlang dreigt stil te leggen. De transportbonden hebben stakingen voor onbepaalde tijd uitgeroepen en dreigen desnoods tot Kerstmis door te gaan.

De staking begon om 22.00 uur gisteravond. Personeel van nationale en regionale spoorwegen legden het werk stil. Ook de metro in Parijs rijdt voor een belangrijk deel niet meer. Naar verwachting zullen de meeste tgv's niet rijden.

Thalys heeft reizigers die vandaag of morgen naar Parijs wilden, geadviseerd hun reis uit te stellen. Veel toeristen hebben hun hotelboeking geannuleerd. In Parijs zal het openbaar vervoer vandaag in elk geval niet of nauwelijks functioneren.

Stakingen bij veel publieke diensten en Air France

Ook bij Air France wordt gestaakt. Onder anderen luchtverkeersleiders en grondpersoneel leggen het werk stil. Het is nog niet duidelijk hoeveel vluchten uitvallen.

Verder wordt er naar verwachting massaal gestaakt bij de posterijen, het onderwijs en in de gezondheidszorg. Bij de politie zijn werkonderbrekingen.

Wel is de politie vandaag in Parijs op grote schaal paraat omdat er rekening wordt gehouden met rellen bij een aangekondigde grote protestmars. Café's en restaurants in het centrum van Parijs hebben opdracht gekregen hun deuren gesloten te houden.

Pensioenplannen

De staking is gericht tegen het plan van president Macron om het versnipperde pensioenstelsel te stroomlijnen en om de pensioenen te verlagen. Vorig jaar werd het openbare leven ook al voor een belangrijk deel lamgelegd door acties tegen de hervormingsplannen van Macron.

Franse regeringen proberen al bijna een kwarteeuw een eind te maken aan de bevoorrechte positie van werknemers bij de publieke diensten. De bonden hebben dat tot nu toe telkens weten tegen te houden.

Er zijn tientallen verschillende pensioensystemen van kracht, met verschillende pensioenleeftijden. In het nieuwe systeem wordt de pensioenleeftijd gelijkgetrokken, waardoor het recht op vervroegd pensioen voor veel werknemers in de publieke sector vervalt. Bovendien gaat hun pensioen omlaag. Nu worden de pensioenen nog berekend op basis van het laatstverdiende loon, dat voor veel mensen ook het hoogste loon is. Macron wil dat wordt overgegaan op het middelloon.