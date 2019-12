Man probeert in te rijden op agenten in Ridderkerk, politie lost schoten

Een automobilist heeft in Ridderkerk geprobeerd in te rijden op politieagenten. De agenten hebben vier of vijf keer geschoten op de wagen om deze te stoppen en raakten daarbij een autoband. De 45-jarige bestuurder uit De Lier is aangehouden.

De wagen was opgevallen bij een kentekencontrole op de A15, omdat deze geregistreerd stond als verduisterd. Verduistering lijkt op diefstal en is het onrechtmatig behouden van een voorwerp dat gehuurd of geleend is.

De automobilist kreeg een stopteken, maar negeerde dat en ging ervandoor. Met de politie in de achtervolging reed hij richting Ridderkerk. Daar wilde hij bij een rotonde inrijden op de agenten.

Rotonde

Een ooggetuige zei tegen RTV Rijnmond: "Ik moest een shirtje naar mijn voetballende zoon brengen bij voetbalclub Slikkerveer. En toen zag ik ze in de verte al aankomen. Dat wagentje maakte niet één, maar twee rondjes over de rotonde. En plots werd er geschoten. Ik denk wel vier of vijf keer. Daarna reed de wagen verder, raakte een stoeprand en daarna een paal. Een paar seconden later hadden de agenten hem al te pakken."

Niemand raakte gewond. De bestuurder is overgebracht naar het politiebureau.