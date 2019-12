Maarten van der Weijden organiseert Elfstedenzwemtocht voor BN'ers

Er komt volgend jaar een nieuwe Elfstedenzwemtocht. Van 28 tot en met 31 augustus wisselen BN'ers elkaar af om de tocht in estafette te volbrengen. Claudia de Breij, Syb van der Ploeg, Kay van der Kooi en René en Natasja Froger hebben al toegezegd.

De estafettetocht is een idee van langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden die dit jaar in zijn eentje de bijna 200 kilometer langs de Friese steden van de Elfstedentocht aflegde. Daarmee haalde hij 6,5 miljoen euro op voor kankeronderzoek.

'Slome schoolslagzwemmer'

Komend jaar zwemt hij in principe zelf niet mee. "Ik ga coachen, maar als het nodig is dan spring ik het water in en dan sleur ik ze door het water heen want we moeten het gewoon halen", zei hij in De Wereld Draait Door.

Tijdens die uitzending ging ook presentator Matthijs van de Nieuwkerk voor de bijl. Hij zwemt mee, hoewel hij naar eigen zeggen "een slome schoolslagzwemmer" is.