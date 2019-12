Vanaf volgend jaar gratis spiraaltje na abortus

Vrouwen die een abortus hebben ondergaan, kunnen vanaf komend jaar gratis een spiraaltje laten plaatsen in de abortuskliniek. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten.

In Nederland worden jaarlijks zo'n 30.000 abortussen uitgevoerd. Een derde daarvan is niet de eerste die een vrouw ondergaat, maar bijvoorbeeld de tweede of derde. "Wij hebben gekeken hoe we dat kunnen terugdringen", zegt De Jonge. "Het gaat dus om vrouwen die anders mogelijkerwijs vaker zouden terugkomen."

Geen voorwaarden

Er worden door het ministerie geen voorwaarden gesteld waar vrouwen aan moeten voldoen. De abortusartsen mogen zelf weten aan wie ze de anticonceptie aanbieden. Het spiraaltje wordt direct na de abortus geplaatst.

Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, maar ook om vrouwen die om wat voor reden dan ook moeilijk zelf aan anticonceptie kunnen komen.

De maatregel gaat in op 1 januari en wat het gaat kosten, weet de CDA-minister niet. "Geen grote bedragen in ieder geval. Een paar ton zou al veel zijn."