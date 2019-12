Girl power en veel adrenaline in eerste glimp van nieuwe Bond-film

Volgens filmjournalist Noa Johannes lijkt de film in ieder geval "alle ingrediënten voor een lekker Bond-spektakel" te bevatten. Ze was onder de indruk van de trailer, die bol staat van de nieuwe gezichten.

Zo was er een glimp te zien van Safin, de slechterik met gehavend gezicht die wordt gespeeld door Rami Malek. De Amerikaan won een Oscar voor zijn vertolking van zanger Freddie Mercury in Queen-film Bohemian Rhapsody.

Vertraging

Eerder verscheen er al een korte teaser van de film en deed de producent in brede lijnen uit de doeken waar het verhaal over gaat. In de film heeft Bond gedag gezegd tegen zijn leven bij de Britse geheime dienst en leeft hij een teruggetrokken bestaan op Jamaica. Tot een oude vriend hem vraagt een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.

De film had eigenlijk al in de bioscopen moeten draaien, maar het project liep vertraging op toen de originele regisseur Danny Boyle kort voor de opnames besloot te stoppen met het project. Als reden noemde hij creatieve meningsverschillen.

Vervolgens werd de Amerikaan Cary Joji Fukunaga gestrikt. Hij is de eerste Amerikaan die een Bond-film regisseert namens EON Productions, dat sinds de eerste Bond-film in 1962 (Dr. No) de filmreeks uitbrengt.

Girl power

Actrice Lashana Lynch speelt in de trailer als geheim agent Nomi een prominente rol. Ze lijkt minstens zo belangrijk als Bond, als ze zich introduceert als "00"-agent.

"Zij ziet er echt superstoer uit", zegt Noa Johannes. Dat een vrouw een belangrijke rol zou krijgen in de nieuwe Bond-film werd al verwacht nadat de eigenzinnige scenarioschrijfster Phoebe Waller-Bridge voor de film werd gestrikt.

Lynch is volgens Johannes het voorbeeld van het hoge gehalte aan girl power dat in No Time To Die wordt toegevoegd aan het Bond-universum, aangezwengeld door onder meer de kritiek van Daniel Craig zelf op het vrouwonvriendelijke imago van Bond.

Johannes: "Er wordt ook al langer gesuggereerd dat Nomi misschien de nieuwe Bond wordt, als James met pensioen gaat. Dus dat de volgende Bond-verhalen op haar personage worden gebaseerd."

Laatste van Craig

Het zal allemaal moeten blijken als No Time To Die in april volgend jaar in de bioscopen gaat draaien. Het is de 25ste film over de geheim agent die is bedacht door de Britse schrijver Ian Fleming. Verder is het de vijfde en laatste film van Craig als Bond.

Eigenlijk wilde hij na Spectre (2015) al stoppen als zevende Bond-acteur, maar de 51-jarige Brit liet zich voor tientallen miljoenen toch nog een keer overhalen. Dat zal niet nog een keer gebeuren, benadrukte hij vorige maand nog in een Amerikaanse talkshow.

Boven alles oogt de laatste van Craig volgens Johannes wel als een echte Bond-film. Tot haar grote opluchting. "Want ik heb echt een Bond-hart en gelukkig zat de trailer vol prachtige locaties, oude bekenden, gadgets en heel veel actie. Er zullen een aantal stuntmannen goed zijn betaald", zegt ze lachend. "Laten we hopen dat de langgerekte versie net zo van het scherm spat als de trailer."