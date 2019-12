Tsjechische premier Babis opnieuw vervolgd voor fraude

Het Tsjechische OM heropent het onderzoek naar premier Andrej Babis. Hij wordt verdacht van misbruik van Europees geld voor de bouw van een luxe resort met de naam Ooievaarsnest.

Het Ooievaarsnest is een conferentie- en welnessoord even buiten Praag. Het bedrijf dat het resort runt is onderdeel van Agrofert, het miljardenbedrijf van Babis, dat hij heeft ondergebracht in een trustfonds.

Het Ooievaarsnest zou onterecht ruim 2 miljoen euro aan Europees fondsengeld hebben gekregen, bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven. Babis wordt ervan beschuldigd dat hij verdoezeld heeft dat hij de eigenaar was om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Tekortkomingen

Eerder dit jaar legde het OM in Praag het onderzoek stil nadat het tot de conclusie was gekomen dat er geen sprake was van een misdrijf. Daar kwam veel kritiek op. Het was een van de redenen waarom in juni honderdduizenden Tsjechen de straat op gingen.