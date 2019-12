Plácido Domingo verklaart #metoo-beschuldigingen uit culturele verschillen

Plácido Domingo weerspreekt opnieuw alle beschuldigingen van seksueel wangedrag. In een interview met de Spaanse krant El País zegt hij dat die voortkomen uit culturele verschillen. De 78-jarige tenor voegt daaraan toe dat er tegenwoordig plekken zijn ''waar je helemaal niets meer kunt zeggen tegen een vrouw.''

In Spanje, waar Domingo vandaan komt, is dat anders, zegt hij. Ook zegt hij tegen de Spaanse krant dat seksueel wangedrag wat hem betreft altijd bestraft moet worden, maar dat hij het gevoel heeft dat de regels en normen zijn veranderd. Vooral binnen de sociale groepen waar nu de beschuldigingen aan zijn adres vandaan komen.

Volgens de tenor is er nog geen formele aanklacht tegen hem ingediend en is hij ook zelf niet van plan om juridische stappen te ondernemen tegen de vrouwen die hem beschuldigen.

Carrière

Inmiddels beschuldigen meer dan twintig vrouwen hem van seksuele intimidatie en ongepast gedrag. Het zou onder meer gaan om ongewenste aanrakingen en telefoontjes 's avonds laat. Sommigen zeggen dat ze door het afwijzen van zijn avances hun carrière op het spel hebben gezet. Maar volgens Domingo konden zijn toenaderingen altijd op instemming rekenen.

In de Verenigde Staten zijn de meeste van zijn concerten geannuleerd en loopt er ook nog een onderzoek bij de Los Angeles Opera. In Europa is Domingo nog wel welkom in de concertzalen. Het Salzburg Festival en de Weense Staatsopera hebben laten weten dat Domingo zich bij hen altijd keurig heeft gedragen.