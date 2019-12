GroenLinks en PvdA houden grote twijfel bij spoedwet stikstof

Minister Schouten hamerde er in het debat op dat de spoedwet een eerste stap is op weg naar een groter pakket aan maatregelen om de stikstofproblemen aan te pakken. Ze zei dat deze regeling haast heeft met het oog op de problemen in de bouwwereld. "We weten echt wel dat er een groter verhaal achteraan moet komen." Daar wordt volgens haar hard aan gewerkt. Half december stuurt ze een brief aan de Tweede Kamer over verdere stikstofplannen van het kabinet.

GroenLinks en de PvdA vonden de beantwoording van de minister te mager. Bromet: "Het had het gemakkelijker gemaakt als we wisten wat er over twee weken aan maatregelen in die brief staat."