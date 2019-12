Greenpeace mag niet meer demonstreren bij Shell-platforms voor Schotse kust

Milieuactivisten van Greenpeace mogen van de rechter in Schotland niet demonstreren bij het Brent-olieveld in de Noordzee. De rechtbank in Edinburgh oordeelde dat de platforms privébezit zijn en dat Shell daarom mensen toegang mag weigeren. De demonstranten moeten minstens 500 meter bij de olie-installaties vandaan blijven.

De oude olieplatforms naderen na veertig jaar het eind van hun levensduur. Volgens Greenpeace zit er in opslagtanks van de platforms nog 11.000 ton olie die uiteindelijk in zee terecht dreigt te komen.

Shell zegt dat de mogelijkheid onderzocht is om de platforms een tweede leven te geven, maar dat dat niet haalbaar bleek. Daarom is besloten de bovenkant van de platforms te verwijderen en de betonnen fundamenten en tanks te laten staan. Volgens Shell heeft dat geen meetbare invloed op het milieu en blijven de tanks waar olie in zit minstens duizend jaar rechtop staan.

Gang naar de rechter

Greenpeace voerde recent meermalen actie bij het Brent-veld. Shell stapte vorige maand naar de rechter nadat demonstranten een boorplatform hadden bezet. Volgens Shell bracht Greenpeace daarmee zowel demonstranten als medewerkers van Shell op het laatste bemande platform in gevaar.

Campagneleider Meike Rijksen van Greenpeace noemt de uitspraak een tegenslag. Het is nog niet bekend of de organisatie in beroep gaat. "Maar iedereen begrijpt dat de echte zorg de plannen van Shell zijn om 11.000 ton olie in de Noordzee te dumpen. Daar zullen wij samen met experts en overheden tegen blijven strijden."