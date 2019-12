Aboutaleb wil nog zes jaar door als burgemeester van Rotterdam

Aboutaleb, die er geen geheim van maakt dat hij moslim is, valt met zijn stevige uitspraken ook in het buitenland op. Zo stelde in 2015 na de aanslagen in Parijs: "Ik ben geen militair strateeg, maar als bestuurder zeg ik: het is tijd om die 40.000 tot 50.000 mensen die zich hebben aangesloten bij IS weg te vagen."

Dat Aboutaleb na twee termijnen van zes jaar door zou gaan, was geen uitgemaakte zaak. Gezien zijn interesse in en kennis van mondiale problemen als klimaatverandering, de energietransitie en de nieuwe economie was een nieuwe baan bij een internationale organisatie niet ondenkbaar.

Maar Aboutaleb wil dus door in Rotterdam, juist om een rol te gaan spelen bij de energietransitie, de ombouw van de economie en de daarvoor volgens hem noodzakelijke veranderingen in het onderwijs, zegt hij.