Duitsland zet Russische diplomaten uit in onderzoek naar moord op Georgiër

In opdracht van Rusland?

Gisteren werd al bekend dat naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in het moordonderzoek het dossier wordt overgenomen door de Generalbundesanwalt, de hoogste openbare aanklager.

Rusland blijft betrokkenheid bij de moord ontkennen. Het Russische ministerie van Buitenlandse zaken noemt "de gepolitiseerde benadering van het onderzoek" ongepast" en dreigt met tegenmaatregelen. Een Kremlin-woordvoerder zei eerder dat er "geen serieuze verdenkingen zijn, er ook niet kúnnen zijn".

Het slachtoffer, de Georgiër Zelimchan Changosjvili (41), vroeg in 2016 politiek asiel aan in Duitsland, nadat hij in Rusland en Oekraïne was bedreigd en meerdere aanslagen had overleefd. Changosjvili heeft Tsjetsjeense wortels en vocht in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009) aan de kant van de opstandelingen tegen Rusland.

Identiteit van de dader

De verdachte van deze moord, die op een vals Russisch paspoort onder de naam Vadim Sokolov in Duitsland verbleef, is direct na zijn daad gearresteerd en zit momenteel vast.

Samen met onder andere Bellingcat werkte Der Spiegel aan een onderzoek naar de ware identiteit van de dader. Gisteren werd bekend dat het zou gaan om de 54-jarige Russische staatsburger Vadim Krasikov.

Krasikov wordt in verband gebracht met een eerdere afrekening in Moskou in 2013, die op dezelfde wijze was uitgevoerd als de moord op de Georgiër. Net als afgelopen zomer in Berlijn zou Krasikov dat slachtoffer vanaf een fiets met een vuurwapen beschoten hebben.

Van die aanslag zijn ook bewakingsbeelden: