Twaalf jaar cel voor doodschieten ex-vriendin

Onno R. (24) is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn ex-vriendin. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Daarnaast moet de man tienduizenden euro's schadevergoeding betalen.

De 25-jarige vrouw werd in de nacht van 28 op 29 september 2018 dood gevonden in haar appartement in Bergen op Zoom. In de woning was ook haar huilende 4-jarige zoontje. Na zijn daad was R. ervandoor gegaan. Hij belde zijn vader om te vertellen wat er was gebeurd. Het wapen had hij weggegooid. Een nacht later meldde hij zich bij de politie.

Volgens R. was het een ongeluk. Zijn ex-vriendin zou het pistool van hem hebben afgepakt en op zijn hoofd hebben gericht. Hij zei dat het wapen afging toen hij het wilde afpakken, maar de rechter gelooft dat niet.

De moeder van het slachtoffer zei tijdens de rechtszaak drie weken geleden dat ze zich in een hel getrapt voelt door R. Hij heeft vooral haar zoontje iets onvergeeflijks aangedaan, schrijft Omroep Brabant.

De man is niet de vader van het jongetje. Het kind woont nu bij zijn biologische vader. "Wij betwijfelen of hij wel de echte vader is", zegt haar moeder. "Gevolg is wel dat wij ons kleinkind maar een keer per maand mogen zien."