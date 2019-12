Overleeft de NAVO haar eigen verjaardagsfeest?

En dan was er nog het optreden van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn politieke chantage: pas in ruil voor collectieve steun voor de recente Turkse inval in Noord-Syrië, was Erdogan bereid om de blijvende inzet van de NAVO in Oost-Europa te steunen. En en passant zei hij nog dat "Macron zélf hersendood is", wat de Franse president laatst juist over het militair bondgenootschap zei.

Geen fraai beeld. Maar onverwachts kwam het niet. "Het wordt een top van ego's die zich willen laten horen", had voormalig NAVO-topdiplomaat en defensie-analist Jamie Shea al voorspeld. "Londen' wordt de top van drie macho's: Trump, Macron en Erdogan."

Hij kreeg gelijk, het gaat er hard aan toe.