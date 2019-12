Moeilijke dag nog zwaarder voor zedenslachtoffers Den Bosch na online haat

Naast angst voor wat er gebeurt als ze het vertellen, zijn ook schaamte en schuld verklaringen voor waarom pubers veel minder vaak vertellen wat hen is overkomen. "Soms zijn ze ook in de war over wat er nou precies is gebeurd", vertelt psycholoog Bicanic. "Ik heb in mijn eigen onderzoek ruim 300 pubermeisjes gezien die een verkrachting hadden meegemaakt. Zij deden er gemiddeld 21 weken over om daarmee naar buiten te komen. Ze vertellen het dan meestal niet aan ouders, maar aan een vriendin. Zo komt het dan uit."

Om het dan ook nog aan de politie te vertellen, is voor velen een stap te ver. Bicanic: "Pubermeisjes en -jongens willen helemaal niet graag hun verhaal tot in detail vertellen. Zij willen het liefste alles achter zich laten en vergeten. Er niet meer over praten, er niet meer aan denken, blik vooruit en niet meer achterom kijken."

Toch hoopt Uytdehage dat meer slachtoffers van de groep uit Den Bosch naar de politie stappen. "Zoek contact met ons en vertel je verhaal. We hebben een afdeling zedenzaken die heel zorgvuldig de intake doet, we hebben hulpverleners klaarstaan en kijken wat het beste is. Je komt niet meteen met naam en toenaam in het dossier en we zullen je nooit dwingen om aangifte te doen."