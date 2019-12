Terwijl Google vaker onder vuur ligt, laten de oprichters het verder los

Toen Larry Page en Sergey Brin in de zomer van 2015 bekendmaakten de dagelijkse leiding van Google over te dragen aan Sundar Pichai, zag de situatie er bij het bedrijf anders uit dan nu. Er waren nog geen grote problemen met nepnieuws, haatzaaiende content op YouTube was toen nog niet zo'n belangrijk onderwerp als nu en er waren nog geen Europese miljardenboetes uitgedeeld.

In de laatste vier jaar is er veel gebeurd. Het rustige vaarwater is uit zicht geraakt. De oprichters, die via het moederbedrijf Alphabet nog in het dagelijkse bestuur zaten, hebben besloten zich verder terug te trekken en het bestuur te verlaten.

Page was daar ceo, Brin had de titel president. "Als ons bedrijf in 2019 in een persoon zou zijn geweest, was het een jongvolwassene van 21 en zou het tijd worden om het nest te verlaten", schrijven de oprichters. Pichai gaat nu ook het overkoepelende concern leiden.

Weinig veranderingen verwacht

Voor medewerkers van Google - nog altijd verreweg het belangrijkste bedrijf binnen de holding van Alphabet - en voor gebruikers zal er weinig veranderen, is de verwachting. Pichai is al een paar jaar het gezicht van Google en degene die de besluiten neemt.

Daarnaast blijven de twee lid van de raad van commissarissen van Alphabet. En, misschien nog wel belangrijker, ze houden een controlerend belang in de raad via hun aandelen, waarmee ze extra stemrecht hebben. Hoe groot hun vertrouwen in Pichai ook mag zijn, als het er echt op aankomt hebben Page en Brin het laatste woord en kunnen ze hem zelfs ontslaan.