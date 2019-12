Middelburger maakt beste dronevideo van Nederland

Thomas de Koster (21) uit Middelburg heeft de beste dronevideo van het jaar gemaakt. Zijn video van een groep kitesurfers bij Vrouwenpolder won in de categorie Nationaal bij de Drone Awards. De Koster kreeg zijn prijs gisteren uitgereikt in de Stadsschouwburg in Middelburg, schrijft Omroep Zeeland.

Hij zag de bekroning niet aankomen. "Ik was al verbaasd dat mijn video genomineerd was en nu heb ik zelfs nog gewonnen!" Hij schoot de video zo'n twee maanden geleden, nadat een vriend hem tipte dat de omstandigheden voor kitesurfers die dag erg goed zouden zijn. "Het werd hoogwater, waardoor het hele strand volliep."

Kitesurfer Jan-Willem Dekker zou komen en hij kreeg uiteindelijk ook de hoofdrol in de video. De Koster: "Dat is één van de betere kitesurfers in Zeeland. We hebben elkaar op het strand heel even gesproken en toen heb ik hem gevraagd of hij het goed vond om achtervolgd te worden door een racedrone."

De Drone Awards werden dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. Er is geen jury, mensen konden stemmen op hun favoriet.