Woningen, horeca en school in 'Zandkasteel' van ING

Het hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost is nu helemaal in handen van nieuwe eigenaren. Afgelopen zomer kocht de gemeente Amsterdam al drie van de tien torens van het zogenoemde 'Zandkasteel'. De overige zeven zijn nu ook van de hand gedaan. In totaal gaat het om 65.000 vierkante meter ruimte.

Woningbouworganisatie Wonam en projectontwikkelaar Zadelhoff kopen de zeven torens. Ze gaan dat deel ombouwen tot appartementen, horeca en parkeerplekken. De gemeente Amsterdam wil in de overige drie een internationale school vestigen.

De verkopende partij, vastgoedconsortium AMP, kocht het pand in 2015 en wilde er toen ook al appartementen in bouwen. Daar ziet het dus vanaf. Financiële details werden toen en ook nu niet bekendgemaakt, maar de prijzen van Amsterdamse kantoorpanden zijn de afgelopen vier jaar over het algemeen gestegen.

Nieuw onderkomen

Het ING-personeel verhuist de komende weken naar een nieuw onderkomen, dat even verderop in Amsterdam-Zuidoost staat. Dat is een stuk kleiner, maar heeft volgens een woordvoerder evenveel werkplekken als het Zandkasteel, namelijk 2800. "De bureau's staan dichter op elkaar, en ze zijn ook een stuk korter", zegt hij.

ING heeft de afgelopen jaren flink in het personeelsbestand gesneden, maar daar zijn volgens de woordvoerder ook nieuwe functies voor teruggekomen. In het nieuwe pand komen wel enkele honderden werkplekken voor derde partijen beschikbaar. Zo'n 2500 zijn er volgens de woordvoerder voor ING-werknemers gereserveerd.

De bank heeft al eerder een hoofdkantoor met bijnamen gehad. In 2012 vertrok ING uit 'de schoen' aan de Amstelveenseweg. Dat gebouw is goed zichtbaar vanaf de Ring A10 en wordt ook wel 'de klapschaats', 'de kruimeldief' en 'het strijkijzer' genoemd.