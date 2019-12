'Tramschutter Gökmen T. zwakbegaafd'

Gökmen T., de man die ervan verdacht wordt in maart in een tram in Utrecht vier mensen te hebben doodgeschoten, is zwakbegaafd en verminderd toerekeningsvatbaar, meldt het AD.

De krant heeft inzage gehad in de onderzoeksrapporten van het Pieter Baan Centrum, waar de verdachte de afgelopen maanden is onderzocht. Daaruit zou ook blijken dat hij narcistische trekken vertoont en zich verheven voelt boven de rest van de samenleving.

Over anderhalve week wordt het proces hervat. T. had zijn toegewezen advocaat de deur gewezen en wilde zichzelf verdedigen, maar de rechtbank in Utrecht denkt dat hij daar onvoldoende toe in staat is.

Eerder overwoog de rechtbank om een procesbewaker aan te stellen. Naar verluidt heeft de rechtbank terrorisme-advocaat Seebregts opnieuw gevraagd T. te verdedigen, desnoods tegen de wil van de verdachte.