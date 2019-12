Wekdienst 4/12: debat kinderopvangtoeslag en ring Oscar Wilde teruggegeven

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over de problemen met de kinderopvangtoeslag, waarbij ouders onterecht door de Belastingdienst zijn gekort op verdenking van fraude. Veel gezinnen kwamen daardoor in de problemen. Het debat is vanaf 10.15 uur live te volgen via NPO Politiek en via een liveblog op NOS.nl.

De Universiteit van Oxford krijgt een ring terug van de beroemde schrijver Oscar Wilde. De ring werd in 2002 gestolen door een schoonmaker. Sindsdien was het sieraad spoorloos, maar het lukte de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand de ring te traceren.

En in Amsterdam is vanmiddag de uitreiking van de Prins Clausprijs. De prijs wordt uitgereikt aan beeldend kunstenaar Ishag uit Soedan door de erevoorzitter van het Prins Claus Fonds, prins Constantijn. Ook zes andere kunstenaars ontvangen een prijs van hem.

Wat heb je gemist?

In de Haagse wijk Duindorp is het gisteravond betrekkelijk rustig gebleven. De dagen hiervoor waren er rellen in de wijk, vanwege het niet doorgaan van het vreugdevuur. Dit keer had de politie Duindorp volledig afgegrendeld, waardoor er niemand zomaar in kon.

Rond 23.00 uur werden wel vier mensen opgepakt, wat ze precies deden kon een politiewoordvoerder niet zeggen. De hele avond hing er een helikopter boven de wijk en overal stonden politiebusjes.

De Haagse burgemeester Remkes noemde de rellen van eerder ontoelaabaar. "Mensen in de wijk voelen zich geïntimideerd. Het kan in dit land niet zo zijn dat de straat regeert", zei hij in Nieuwsuur.