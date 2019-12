The Who gaat na 40 jaar weer optreden op plek van concertdrama

Voor het eerst sinds het concertdrama in 1979 gaat de Britse rockband The Who weer optreden in de Amerikaanse stad Cincinnati.

Uren voor het concert op 3 december van dat jaar begon, stonden er al duizenden fans van de band buiten het stadion te wachten om een goede plek te bemachtigen. Toen de band een late soundcheck deed, dacht een deel van het toegestroomde publiek dat de show binnen al begonnen waarna mensen zich naar voren duwden. In de chaos werden er fans onder de voet gelopen. Elf mensen kwamen om, 26 anderen raakten gewond.

Het concert ging daarna gewoon door. De band hoorde pas achteraf wat er gebeurd was. De manager had daarop aangedrongen. Hij dacht dat de meer dan 18.000 fans niet in de hand te houden waren als het concert op het laatste moment werd afgelast.

Daarna trad The Who nooit meer op in de Amerikaanse stad. Op 23 april volgend jaar gaat dat voor het eerst weer gebeuren. De aankondiging komt precies veertig jaar na het concertdrama. Zanger Roger Daltrey en gitarist Pete Townshend spelen op 11 kilometer van de plek waar het gebeurde.