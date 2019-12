Spotify maakt populairste hits en artiesten van 2019 en decennium bekend

De grote winnaar dit jaar is Post Malone. De Amerikaanse rapper en zanger, bekend van Circles, is met al z'n hits bij elkaar wereldwijd het meest geluisterd op het streamingsplatform: 6,5 miljard keer in totaal.

Het meest gestreamde album gaat dit jaar voor het eerst naar een vrouw: Billie Eilish. De nummers van haar album When we all fall asleep, where do we go? werden ruim zes miljard keer beluisterd.