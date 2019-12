IJsbeer beschilderd met tanknummer uit WOII, dierenbeschermers bezorgd

Het is onduidelijk waar de video vandaan komt en wie de ijsbeer beschilderd heeft.

Volgens Sergey Kavry van het WWF werd de video gedeeld in WhatsApp-groepen in Tsjoekotka, de meest noordoostelijk gelegen regio van Rusland. De woordvoerder van het WWF denkt dat het gaat om een 'slechte grap'.

Het opschrift, 'T-34', verwijst vermoedelijk naar de tank T-34 waarmee de nazi's werden verdreven door de Russen tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Als het echt gaat om militaire belettering, is dat een pervers gebrek aan respect voor de geschiedenis", schrijft Kavry bij zijn post.

Moeilijk overleven

Het opschrift ziet er netjes uit, wat wetenschappers doet vermoeden dat het dier is verdoofd voor de tekst werd aangebracht. "De beer moest op z'n minst heel stil zitten tijdens het verven, omdat de tekens gelijkmatig geschreven en allemaal even groot zijn", beschrijft een wetenschapper.

Vermoedelijk kan de ijsbeer nu moeilijk overleven in de natuur, want door zijn vieze vacht ziet zijn prooi hem in de witte sneeuw gemakkelijk aankomen. Het duurt waarschijnlijk weken voordat de verf is weggespoeld.

Nova Zembla

Russische media speculeren dat kwade bewoners het dier hebben beschilderd. Afgelopen jaar doken vaker ijsberen op in dorpen, tot onvrede van de lokale bevolking. Door de opwarming van de aarde komen ijsberen steeds moeilijker aan eten. De dieren gaan daarom in dorpen bij vuilnisbakken en huizen op zoek naar voedsel om te overleven.

Wetenschappers denken niet dat de beer zich bevindt in Tsjoekotka, maar denken dat het dier is gefilmd in de buurt van Nova Zembla. Daar riepen autoriteiten eerder dit jaar de noodtoestand uit omdat tientallen ijsberen rondliepen in dorpen.

Op beelden die toen op sociale media werden gedeeld, is te zien dat de dieren in afval wroetten en een appartementencomplex binnenliepen. Sommige ijsberen vielen mensen aan: