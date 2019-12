Fans over 25 jaar Playstation: 'Spelen voelt als een mini-vakantie'

In pauzes, na school: honderden, misschien wel duizenden uren, speelde Pim van den Berg (31) als kind op zijn Playstation. Tot een paar jaar geleden. "Als student was het apparaat te duur. Sindsdien speel ik het alleen nog als ik over de vloer ben bij vrienden."

Tegenover die prijs van enkele honderden euro's, staat wel een heel sterk apparaat, vindt Van den Berg, die schrijft over games. "Ik denk dat daarin de Playstation uitblinkt: de hardware is beter dan die van andere spelcomputers, het zijn betrouwbare dingen. En als je dan zoals ik uren doorbracht met zo'n game, helpt dat. Het was daarin de eerste en wat mij betreft ook de beste."

Uren spelen, maakte nog iets mogelijk. "Ik kon volledig verdwijnen in een spel. Ik denk dat de playstation de uitgelezen console is voor de einzelgänger omdat ie zo geschikt is voor grotere games. Je kon er helemaal in opgaan. Dat vond ik als kind wel lekker, je kan erin verdwijnen."