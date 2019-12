Democratische senator Kamala Harris stapt uit Witte Huis-race

De Californische senator Kamala Harris stapt uit de race om de Democratische kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap. Dat hebben bronnen nabij haar campagneteam bekendgemaakt.

Bij haar kandidaatstelling in januari werd Harris (55) gezien als een beloftevolle, relatief jonge kandidaat, maar haar populariteit is sterk gedaald. Een lege campagnekas noodzaakte Harris vorige maand al om een deel van haar campagnestaf te ontslaan.

Aanval op Biden

Harris, van Afro-Amerikaanse afkomst, presenteerde zich als de kandidaat die zowel de jonge, meer progressieve Democraten aansprak, als de meer gematigde oudere garde. Bij het tweede verkiezingsdebat, afgelopen juni, verweet ze haar concurrent Joe Biden dat hij in het verleden racistisch beleid had gesteund en dat hij recent nog racisten had geprezen. Harris kwam door haar felle optreden in de schijnwerpers te staan, maar wist het momentum niet vast te houden.

De belangrijkste overblijvers bij de Democraten in de strijd om uitdager van zittend president Trump te worden, zijn Biden, Elizabeth Warren en Bernie Sanders, allen zeventigers.