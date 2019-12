Dit bedrijf heeft al een vrouwenquotum: 'Er alleen over praten verandert niets'

Vanuit de gedachte dat meer diversiteit het 2.200 werknemers tellende bedrijf ten goede zou komen, stelde Arcadis drie jaar geleden het quotum in. Het doel: eind 2020 moet 35 procent van alle medewerkers vrouw zijn.

Genderneutrale vacatures

Om vrouwen binnen te halen, startte het bedrijf met het actief benaderen van vrouwelijke sollicitanten voor functies. Daarnaast werd er gecheckt of vacatures genderneutrale teksten bevatten zodat ook vrouwelijke sollicitanten net zo vaak zouden reageren als mannelijke werkzoekenden. Vervolgens moesten er bij elke sollicitatie, naast mannen, ook een aantal vrouwen worden uitgenodigd.

Volgens het bedrijf waren deze maatregelen broodnodig om meer vrouwen op de vloer, maar ook in de top van het bedrijf te krijgen. Zo was Lidewij zelf nog maar tien jaar geleden de enige vrouw in het directieteam. "Ik werkte al heel lang bij Arcadis en werd vooral omgeven door mannen. Dat was voor mij normaal", zegt De Haas.

Onorthodoxe maatregelen

Als onderdeel van de diversiteitsslag, moesten er twee vrouwen in de Raad van Commissarissen komen. Hier heeft Arcadis een wervingsbureau voor ingezet. Om in de rest van het bedrijf meer vrouwen aan te stellen, moest het bedrijf volgens De Haas "onorthodoxe maatregelen" treffen. "Zo krijg je, als je als medewerker een vrouw binnenhaalt, een twee keer zo hoge bonus dan wanneer hiervoor een man zou worden aangesteld."

Volgens Arcadis werkt het quotum. Op dit moment zitten er drie vrouwen en vier mannen in de directie. De Raad van Commissarissen bestaat voor de helft uit vrouwen. Ook in de rest van het bedrijf zitten steeds meer vrouwen, zegt directielid Harm Albert Zanting. Drie jaar geleden was 18 procent van de werknemers van Arcadis vrouw, tegenwoordig is dat 26 procent.