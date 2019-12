Italiaanse politie rolt 'twee Nigeriaanse maffia-clans' op

De Italiaanse politie heeft in een internationale operatie twee Nigeriaanse bendes opgerold die zich bezighielden met mensenhandel, prostitutie en drugshandel. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

In diverse steden in Italië en in het buitenland werden bij elkaar 32 mensen opgepakt, die allemaal van Nigeriaanse afkomst zijn. Italiaanse media melden dat er ook in Nederland arrestaties zijn verricht. Het Nederlandse OM en de politie kunnen dat niet bevestigen.

Het centrum van de activiteiten van de bendes was in Bari, waar een groot asielzoekerscentrum is waar ook veel Nigerianen naartoe komen. De bende dwong vrouwen die net uit Nigeria kwamen tot prostitutie. Daarbij gebruikten ze geweld, maar vaak maakten ze vrouwen ook bang met voodoo-rituelen.

De Drie D's

De twee bendes opereerden volgens justitie in Italië onder het motto "De Drie D's", die staan voor "donne, denaro e droga", oftewel vrouwen, geld en drugs. Het geld werd overgebracht door koeriers, maar ook via het informele, ondergrondse hawala-banksysteem.

De politie kwam de bende op het spoor toen werd ontdekt dat de hoeveelheid geld die vanuit Italië naar Nigeria ging in een paar jaar was gestegen. Volgens schattingen van de Italiaanse centrale bank ging er vorig jaar bijna 75 miljoen euro van Italië naar Nigeria, twee keer zoveel als in 2016.