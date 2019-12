Journalisten bedreigd in Den Bosch en Duindorp, OM vindt het 'onacceptabel'

In Duindorp, waar het al enkele dagen onrustig is 's avonds, zijn journalisten van Omroep West vrijdag belemmerd in hun werk. "Ze werden uitgescholden, bedreigd en bekogeld met eieren. Vlak voor een live-bijdrage vanaf het Tesselseplein gooiden jongeren met eieren naar de verslaggever en cameraman", schrijft Omroep West.

De regionale omroep heeft aangifte gedaan. "Dat we de populariteitsprijs in Duindorp niet winnen, begrijp ik", zegt hoofdredacteur Henk Ruijl. "Ik vind wel dat we ons werk veilig moeten kunnen doen. Het is kwalijk wat er is gebeurd en er is alle reden dit naar buiten te brengen. In Duindorp wonen veel fijne mensen. Met hen hoop ik dat dit voor het laatst is geweest."