Tweede Kamer mengt zich in strijd over bomenkap Ouderkerk aan de Amstel

Ook de Tweede Kamer mengt zich in de strijd voor het behoud van duizenden bomen langs de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel. De Kamer wil dat Rijkswaterstaat de plannen voor de wegverbreding verandert.

Bij de wegverbreding hoort de aanleg van een groot benzinestation. Daarvoor moeten duizenden gezonde bomen worden gekapt. De gemeente verleende daar in september een vergunning voor.

Bewoners van Ouderkerk voeren al maandenlang actie tegen de bomenkap. Zij krijgen nu steun van het parlement. Een meerderheid stemde voor een motie van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren waarin minister van Nieuwenhoven wordt opgeroepen af te zien van het plan.

De verbreding kan ook zonder het benzinestation, zeggen de partijen. De bomen schermen de snelweg af en dempen het verkeersgeluid. En in de buurt zijn op enkele kilometers afstand al zestien andere benzinestations die 24 uur per dag open zijn. "En we hebben eerder meer dan minder bomen nodig", vinden zij.

De minister moet nu reageren op deze eis van de Kamer, waar zij zelf tegen is.